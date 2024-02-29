تخفيضات تصل إلى 30%.. افتتاح معرضين «أهلا رمضان» في البحيرة (صور)

افتتح كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة معرضين «أهلا رمضان»، لبيع السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة «أهلاً رمضان» بمركزي إدكو ورشيد، بنسبة تخفيضات تصل إلى 30%.

افتتاح معرضين أهلا رمضان في البحيرة

وأوضح السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة أن المعرضين يضما مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والخضروات والمنظفات، بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات.

افتتاح معارض أهلا رمضان في البحيرة

وذكر «غطاس»، أن محافظة البحيرة تشهد الأسبوع المقبل افتتاح معارض أهلا رمضان مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، طبقاً لتوجيهات تعليمات الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ.

وأشار أن نائب محافظ البحيرة وجهت بضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين.

يأتي افتتاح معارض أهلا رمضان طبقاً لتوجيهات الدولة بضرورة العمل على توفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات وبالأسعار المناسبة وأقل من السوق المحلية.