أيمن محسب: الحوار الوطني يستهدف تحسين الوضع الاقتصادي

قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني ينعقد حاليا تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أهمية مشاركة الحكومة به، إذ أنه تمثيل مشرف ورفيع المستوى، فالوزراء متواجدون في كل اللجان والجلسات بأنفسهم ومساعدينهم ووكلاءهم، ونوابهم، وهذا كان له مفعول قوي للغاية على إثراء النقاش.

وأضاف «محسب»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» عبر فضائية «dmc»، أنه تم مناقشة كل مقترحات القوى السياسية بمختلف المجالات بعناية ووضوح، مشيرا إلى أن التوصيات التي سوف تخرج عن الحوار الوطني ستكون قابلة للتنفيذ السريع للغاية، كون هذا الحوار يستهدف تحسين الوضع الاقتصادي المصري من أجل التخفيف عن كاهل المواطن المصري بعد الفترة الصعبة التي عاشها نتجية الأزمات العالمية المتتالية.

الجهة المعنية بخروج توصيات الحوار الوطني

وتابع، أن الجهة المعنية بخروج التوصيات وحلول سريعة من الحوار الوطني هما إدارة الحوار الوطني ومجلس الأمناء بالتحديد، مضيفا: «كل القوى السياسية متكافئة وهناك تناغم غير عادي على الرغم من الاختلاف في بعض الآراء والأفكار، ولكن نتنهي لاتفاقيات واضحة لتحقيق مصلحة مصر والمواطنين».