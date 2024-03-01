يعرف برج الثور بأنه لا يهتم بالتفاصيل الصغيرة التي تفقده طاقته، ويهتم أكثر بالنتائج التي تؤهله لتولي المناصب القيادية، ولا يعترف بأخطائه ويجادل على الدوام، فهو يرى نفسه على دراية ببواطن الأمور أكثر من أصحابها، ما يجعله في صدام دائما مع الآخرين.

ومن مشاهير برج الثور الزعيم عادل إمام، والمغنية اللبنانية ميريام فارس، وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم برج الثور الجمعة 1-3-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الثور ألا تلقي مسئولية تعثرك المهني على المحيطين بك، وفكر بموضوعية لتحقق النجاح، فليس كل من ينصحك حاقدا أو حاسدا ويريد إحباطك، لأنك بذلك تكون عدو نفسك، لذا تخلى عن حساسيتك المفرطة فيما يتعلق بالنقد.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك ألا تلوم شريك حياتك على عدم التفاهم وأنت لا تبذل مجهودًا في محاولة توصيل مشاعرك إليه، فلن يمكنه فهمك بدون كلام ولن يطمئن إلا إذا كنت واضحًا في التعبير عن مشاعرك.