عضو سابق بالكونجرس: نيكي هيلي ممولة ممن يريدون استمرار الحروب

قال بيري فلاورز العضو السابق في الكونجرس الأمريكي عن الجمهوريين، إنّه سيترشح لانتخابات الكونجرس في المنطقة الثالثة لولاية ميريلاند، مشيرًا إلى أن نيكي هيلي مستمرة في سباق الانتخابات، لأنها تُمول من قبل الذين يريدون استمرار الحروب.

وأضاف «فلاورز»، في حواره مع الإعلامية جيهان منصور، مقدمة برنامج «عين على أمريكا»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هيلي مديرة تنفيذية سابقة في شركة بوينج إحدى شركات المقاولات الدفاعية، لافتًا إلى أنها لا تملك دعما كبيرا كمرشحة للكونجرس، فقد خسرت الانتخابات في ولايتها، وبالتالي، فإن الأكرم لها ترك السباق الانتخابي.

وتابع: «القاعدة الشعبية الجمهورية لا تميل إلى تأييدها ومع ذلك تريد شق طريقها إلى الفوز أو لعلها في انتظار حدوث ما يخرج دونالد ترامب من السباق، وهي مدعومة من فئة مختلفة من الأمريكيين وليس الناخبين العاديين وينبغي عليها الانسحاب من السباق الرئاسي ودعم الجمهوريين لتحقيق الفوز».