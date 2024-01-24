نيكي هيلي تتقدم على «ترامب» في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بنيوهامبشير

أفادت قناة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن النتائج الأولية للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشير تظهر تقدما لنيكي هيلي على دونالد ترامب.

وتتقدم نيكي هيلي، حاكمة ولاية ساوث كارولينا السابقة، على ترامب بعد فرز 1٪؜ فقط من الأصوات في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية نيوهامبشير.

وذكرت القناة، أن ترامب وهيلي يحققان نسب متقاربة بعد فرز 5٪؜ من الأصوات في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشير.