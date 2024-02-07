كشف أسباب انفجار باب طائرة ألاسكا.. هل رحلات بوينج 737 آمنة؟

أصدر المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل تقريرا عن حادث انفصال باب طائرة بوينغ 737 ماكس التابعة لشركة «ألاسكا إيرلاينز» بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار سياتل تاكوما الدولي، بحسب ما نشرته شبكة الإذاعة البريطانية «BBC».

الكشف عن أسباب الانفجار

في الخامس من يناير الماضي تعرضت طائرة بوينج 737 ماكس إلى انفصال باب الطائرة في منتصف الرحلة، ما أثار أزمة كبيرة حول معايير السلامة والأمان، وأساء بشكل كبير الى سمعة شركة «بوينج»، وفي أعقاب ذلك واجهت الشركة إتهامات من المشرعين، ونشطاء السلامة بأنها وضعت الأرباح فوق سلامة الركاب.

وبحسب التقريرهناك احتمالات بأن الباب الذي انفصل عن الطائرة لم يكن مؤمن بشكل صحيح، إضافة إلى 4 مسامير لم تكن موجودة في المكان المخصص لها، ما أدى إلى تحرك لوحة الباب خارج مكانها، والابتعاد عن الطائرة.

هل رحلات بوينج آمنة؟

أثار الحادث العديد من الشكوك حول أمان رحلات شركة بوينج، والرعونة في اتباع إجراءات السلامة، وبهذا الصدد أقرت الشركة بأنها مخطئة وتتحمل مسؤولية الحادث، حيث صرح المدير التنفيذي للرالي شركة، ديف كالهون في بيان له: «حدث مثل هذا لا يجب أن يحدث على متن طائرة خاصة بنا ببساطة علينا أن ننفذ ما هو أفضل لعملائنا وشركائنا».

وفي الشهر الماضي قال كالهون، الموظفين الشركة بالتعاون مع المحققين والمنظمين لضمان تنفيذ جميع الإجراءات وعمليات التفتيش وجميع إجراءات الاستعداد المطلوبة لضمان أن كل طائرة تالية تتحرك إلى السماء في الحقيقة آمنة وأن هذا الحدث لن يتكرر مرة أخرى.

تاريخ طائرة بوينج 737 ماكس

قبل حادثة خطوط «ألاسكا إيرلاينز» كانت هناك مشكلات خطيرة أخرى في خط إنتاج الطائرة، بما في ذلك اكتشاف عيوب تصنيع تؤثر على أجزاء رئيسية من الطائرات، والجزء الذي يحمي خزان الوقود المركزي من ضربات الصواعق، إضافة إلى تعرض هذا النوع لحادثين كبيرين في أواخر عام 2018 وأوائل عام 2019، قُتل فيهما 346 شخصًا.