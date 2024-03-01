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دراما المتحدة

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 1-3-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:00 ص | الجمعة 01 مارس 2024
برج السرطان

برج السرطان

يتميز برج السرطان بالقدرة على تحمل المسؤوليات، سواء في حياتهم المهنية أو العائلية، كما أنهم قادرون على إثبات أنفسهم، وهو محب لأصدقائه وأقاربه، ويمكن الاعتماد عليه.

ومن مشاهير برج السرطان الأميرة ديانا، ونيلسون مانديلا رئيس جنوب إفريقيا سابقًا.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم برج السرطان الجمعة 1-3-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

ستكون حياتك المهنية مثمرة للغاية اليوم، وتقوم الإدارة بإسناد مهام جديدة لك لتأكدهم من قدرتك على إنجازها بجدية.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

تنصحك الأفلاك يا برج السرطان أن تكن سعيدا فى علاقاتك اليوم، وتخطى الأنا وكن عاقلاً ولا تفرض آراءك على الشريك وقدره لأنه هذا يجعل علاقتكما أقوى.

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بقلم صفية النجار