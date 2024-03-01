نقابة الفنانين السوريين تعلن وفاة لجينة الأصيل

أعلنت نقابة الفنانين السوريين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عن وفاة الفنانة التشكيلية لجينة الأصيل والدتهما الفنانتان رهف وأروى شيخاني.

ونشرت صفحة نقابة الفنانين السوريين صورة للفنانة الراحلة وعلقت عليها: تعازينا القلبية للزميلة الفنانة رهف شيخاني والزميلة الفنانة أروى شيخاني بوفاة والدتهما، الفنانة التشكيلية لجينة الأصيل، إنا لله وإنا إليه راجعون.

ولم تعلن النقابة حتى الآن عن أي تفاصيل تتعلق بمراسم الجنازة أو العزاء.