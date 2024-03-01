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دراما المتحدة

نقابة الفنانين السوريين تعلن وفاة لجينة الأصيل

كتب:

ياسمين محمود
01:13 ص | الجمعة 01 مارس 2024
لجينة الاصيل

لجينة الاصيل

أعلنت نقابة الفنانين السوريين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عن وفاة الفنانة التشكيلية لجينة الأصيل والدتهما الفنانتان رهف وأروى شيخاني.

ونشرت صفحة نقابة الفنانين السوريين صورة للفنانة الراحلة وعلقت عليها: تعازينا القلبية للزميلة الفنانة رهف شيخاني والزميلة الفنانة أروى شيخاني بوفاة والدتهما، الفنانة التشكيلية لجينة الأصيل، إنا لله وإنا إليه راجعون.

ولم تعلن النقابة حتى الآن عن أي تفاصيل تتعلق بمراسم الجنازة أو العزاء.

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