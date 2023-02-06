نقابة الفنانين السوريين تتبرع بـ75 مليون ليرة لضحايا الزلزال

قرر مجلس نقابة المهن التمثيلية في سوريا، برئاسة الفنان محسن غازي، مُساندة ضحايا الزلزال الذي شهدته البلاد فجر اليوم الاثنين، وسقوط المئات من المُصابين من خلال التبرع بـ75 مليون ليرة سورية.

صرف 75 مليون ليرة سورية

وقالت نقابة المهن السورية، في قرارها، إنه بناءً على أحكام القانون رقم 40 لعام 2019، تقرر ما يلي:

صرف مبلغ قدره 75 مليون ليرة سورية؛ مُساهمة من نقابة الفنانين لصالح أهلنا المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له بعض المحافظات السورية على الشكل التالي:

- 25 مليون ليرة سورية لمحافظة حلب

- 25 مليون ليرة سورية لمحافظة حماة

- 25 مليون ليرة سورية لمحافظة اللاذقية

- تكلف المحاسبة المركزية بتحويل المبالغ المالية كما وردت أعلاه إلى الحسابات المُخصصة لهذه الغاية في المحافظات الثلاث، وبموجب تنسيق الزميل نقيب الفنانين مع المُحافظين.