اتسمت أشهر الشتاء بتصعيد الصراع بين روسيا وأوكرانيا، مع دخول الحرب عامها الثالث، ووقوع خسائر فادحة في الأرواح من الجانبين، وامتدت الجبهة على مسافة 1000 كيلومتر تقريبًا، وحدثت بعض التغيرات في شكلها، مُقارنةً بخريف عام 2022، فيما عززت القوات الروسية تحصيناتها القوية، بينما قال الجانب الأوكراني إن ذخيرته «بدأت في النفاد».

وكشفت تقارير إعلامية في موسكو أن الجيش الروسي تمكن من تدمير أول دبابة أمريكية من طراز «إبرامز»، تستخدمها القوات الأوكرانية، في منطقة العمليات الخاصة على محور «أفدييفكا»، حسبما أفاد يان جاجين، مستشار رئيس جمهورية «دونيتسك»، الموالية لموسكو.

فيديو يُظهر تدمير أول دبابة أمريكية في «أفدييفكا»

وذكر «جاجين» أن الجنود الروس دمروا أول دبابة «إبرامز» في منطقة «أفدييفكا»، وقد تكون هذه هي الدبابة التي ظهرت في شريط فيديو دعائي للقوات الأوكرانية قبل دخول القوات الروسية إلى «أفدييفكا»، حيث ظهرت الدبابة الأمريكية، في ذلك الوقت، تحت الحراسة ولم يتم إرسالها إلى خطوط التماس، حسبما أفادت وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء اليوم الاثنين.

تدمير المعدات والأسلحة الأجنبية إلى كييف

وقال «جاجين» في تصريحات أوردتها الوكالة الروسية: «سيتم تدمير جميع المُعدات الأجنبية، وستُعاني إمدادات الأسلحة الجديدة إلى كييف من نفس المصير، الذي واجهته من قبل، حيث سيتم صهرها من أجل استخدامها لإعادة إعمار مدن دونباس».

وفي نهاية الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة «سترانا» الأوكرانية، أن قوات كييف كانت تستخدم دبابات «إبرامز» في منطقة «أفدييفكا» لأكثر من شهر.

وصول 31 دبابة «إبرامز» الأمريكية إلى أوكرانيا

ويُظهر مقطع فيديو، نشرته وسائل إعلام أوكرانية، دبابات أمريكية تتجول في قرية مُدمرة، وتُطلق قذائف مدفعية.

وفي أواخر سبتمبر 2023، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن الدفعة الأولى من دبابات «إبرامز» وصلت إلى أوكرانيا، وفقًا لما ذكره متحدث باسم «البنتاجون»، في ذلك الوقت.

وفي مُنتصف أكتوبر، قال الكولونيل مارتن أودونيل، رئيس قيادة الجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا، لموقع «Ukrainian Freedom» الأوكراني، إن الولايات المتحدة سلمت جميع دبابات «إبرامز» الـ31 إلى أوكرانيا، كما وعدت سابقًا.

طائرة روسية جديدة بدون طيار ذاتية التدمير

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة «روسيسكايا جازيتا» الروسية أن موسكو تستعد لإطلاق طائرة جديدة بدون طيار، مُصممة لتلبية الاحتياجات العسكرية، تتميز بأنها ذاتية التدمير، وأشارت الصحيفة إلى بدء الإنتاج التسلسلي لطائرة «أنتونوف» الجديدة ذاتية التدمير، في «تشيليابينسك».