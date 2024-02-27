«البحوث الإسلامية»: الشخصية المصرية تكونت نتيجة حضارات متعاقبة

قال الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الدعوة والإعلام الديني، إن الشخصية المصرية تكونت نتيجة حضارات متعاقبة وأزمان وتفاعلات حضارية قديمة، موضحا أن واحد من الأسباب المؤثرة في الشخصية فلسفة الدين: «أحد أوجه أسباب الأزمة المعاصرة أننا تخلينا عن الحضارة».

مسألة التعصب والرؤية الأحادية أزمة حالية

وأضاف أن فلسفة الإسلام في جوهرها لها محددات علمية وعملية وتراثية، وأن التنوع بين البشر سنة وضرورة حياتية، ومسألة التعصب والرؤية الأحادية أزمة حالية: «بزعل حينما أسمع بعض الشباب يتحدثون بمفردات غير العربية».

مصر المحبة منذ فجر التاريخ

جاء ذلك خلال فعالية «مصر المحبة منذ فجر التاريخ» في إطار المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.