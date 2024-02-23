مجمع البحوث الإسلامية يتعاون مع سنغافورة لتدريب الأئمة والدعاة

استقبل الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور البكري أحمد نائب رئيس المجلس الإسلامي السنغافوري، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين خاصة ما يتعلق بالطلاب الوافدين، وتدريب الأئمة والدعاة.

وأشار الأمين العام إلى أن رسالة الأزهر في التوعية ونشر الوسطية والتسامح والسلام بين الشعوب لها دور كبير على مرّ تاريخه لترسيخ ثقافة العيش المشترك بين الناس ونبذ العنف والتطرف، مؤكدًا على أهمية العلاقات التاريخية بين مصر وسنغافورة ويأتي هذا التعاون المشترك من دور الأزهر الشريف العالمي بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

الأزهر الشريف يدعم الطلاب الوافدين للدراسة في مصر

وأكد نظير عياد أن مصر والأزهر الشريف يبذلان العديد من الجهود في دعم الطلاب الوافدين وتقديم عناية علمية وثقافية لهم وتهيئة الأجواء المناسبة لهم للدراسة، مشيرًا إلى الدور الفعال للأزهر الشريف في تدريب الأئمة والدعاة والمفتين من مختلف دول العالم من خلال برامج تدريبية متخصصة، واستعداد الأزهر الشريف في التعاون في مجال تدريب الأئمة والدعاة من دولة سنغافورة.

تعاون مصر وسنغافورة

وناقش اللقاء أحوال الطلاب السنغافوريين الذين يدرسون في كل المراحل التعليمية بالأزهر الشريف واحتياجاتهم فى كل مرحلة تعليمية، فضلًا عن فرص التحاق الطلاب الجدد بالأزهر من خلال إمكانية زيادة عدد المنح، وافتتاح مراكز تعليمية لتعليم اللغة العربية والحضارة الإسلامية، وإمكانية زيادة عدد المبعوثين من مدرسين أو وعاظ، إضافة إلى إمداد المجلس بالإصدارات العلمية التي صدرت عن قطاعات الأزهر المختلفة.