ارتفاع عدد ضحايا حريق بنجلاديش إلى 45 شخصا.. «مطعم برياني» السبب

لقي ما لا يقل عن 45 شخصًا مصرعهم وأصيب العشرات بسبب حريق ضخم نشب في مبنى مكون من 7 طوابق في حي راقٍ بالعاصمة البنغالية «دكا».

45 شخصا لقوا حتفهم في الحريق

ونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن وزير الصحة البنغالي سامانتا لال سين، أن 45 شخصا لقوا حتفهم بعد زيارته لمستشفى كلية الطب في دكا، ومستشفى الحروق المجاور، مشيرًا إلى أنّ 22 شخصًا آخرين يُعالجون من حروق خطيرة وحالتهم حرجة.

وقال محمد شهاب، مسؤول إدارة الإطفاء، إنّ الحريق نشأ في مطعم برياني شهير في طريق بيلي في دكا في الساعة 9.50 مساء الخميس وسرعان ما امتد إلى الطوابق العليا، وحاصر العشرات من الأشخاص، ولم يتضح على الفور سبب الحريق.

رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق

وأضاف أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق خلال ساعتين، وقال بيان صادر عن خدمة الإطفاء إنهم أنقذوا 75 شخصا مازلوا على قيد الحياة، وقال الأطباء إن معظم الأشخاص الذين لقوا حتفهم ماتوا اختناقا، وتوفي بعضهم أثناء قفزهم من المبنى.

وروى محمد ألطاف، في حديثه للصحفيين، كيف نجا بأعجوبة من الحريق عبر نافذة مكسورة، مضيفًا أن اثنين من زملائه في العمل لقيا حتفهما، قائلًا «عندما اندلع الحريق في الواجهة وكسر الزجاج، أمر أمين الصندوق والجنود لدينا بإخراج الجميع، لكن كلاهما ماتا فيما بعد وذهبت إلى المطبخ وكسرت النافذة وقفزت لإنقاذ نفسي».

محال متعددة في البناية اشتعلت فيها النيران

وتجمع أقارب ضحايا الحريق في المستشفى في الساعات الأولى من يوم الجمعة لاستلام جثث ذويهم، بينما شوهد البعض حزينًا خارج قسم الطوارئ.

وكان العديد من الأشخاص يتناولون الطعام مع أفراد عائلاتهم، بما في ذلك الأطفال، في المبنى الذي يضم في الغالب مطاعم إلى جانب العديد من محلات الملابس والهواتف المحمولة.