السيطرة على حريق مصنع عملاق في فلسطين.. «استمر 7 ساعات»

شهدت مدينة الخليل الفلسطينية، حريقًا ضخمًا نشب في أحد المصانع وظلت النيران مشتعلة فيه لمدة 7 ساعات كاملة حتى تمكن 15 فريقا من الدفاع المدني، وبمجموع 120 رجل إطفاء وانقاذ، و15 مركبة إطفاء وتزويد مياه وسلم هيدروليكي، من السيطرة عليه.

حريق اندلع في مصنع رويال في مدينة الخليل

وبحسب «وكالة الأنباء الفلسطينية» فان حريق اندلع في مصنع رويال في مدينة الخليل بفلسطين، وشكل الحريق تهديدا على السكان المجاورين ما دفع إلى إخلائهم احترازيا .

ونقلت «وفا» عن ضابط الموقع أن المصنع يقع على مساحة 70 ألف متر مربع تقريبا، ومؤلف من مرافق متعددة ومتلاصقة، وأن الحريق أتى على مساحة أكثر من 30 ألف متر من المخازن التي تحتوي على مستودعات للبضائع والمواد الخام من البلاستيك سريعة الاشتعال.

وأشرف مدير عام الدفاع المدني على أعمال فرق الطوارئ المختلفة، من البلدية والخدمات الطبية والأجهزة الأمنية، لإطفاء الحريق والسيطرة عليه جنبًا إلى جنب مع عمليات الإخلاء وتسهيل حركة مركبات الطوارئ.

ويعتبر هذا المصنع ركنا أساسيا في الاقتصاد الفلسطيني، ويقع في منطقة بئر حرم الرامة، شمال مدينة الخليل، وهو واحد من أكبر المصانع في الخليل، ويعمل فيه قرابة 1000عامل، ويتكون من سلسلة من المنشآت المتلاصقة الممتدة على مساحة واسعة من الأرض.