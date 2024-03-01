أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 1-3-2024 في الأسواق

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 1-3-2024 استقرارا ملحوظا في الأسواق، إذ سجل سعر كيلو الطماطم اليوم نحو 9 جنيهات، بينما بلغ سعر كيلو الموز البلدي نحو 15 جنيها.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الخضراوات والفاكهة وفقا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري:

أسعار الخضراوات اليوم

- سجل سعر كيلو الطماطم 9 جنيهات.

- بلغ سعر كيلو البصل 27 جنيها في البيع بالتجزئة.

- سعر كيلو البطاطس اليوم 15 جنيها في الأسواق.

- سعر كيلو الليمون البلدي 23 جنيها.

- سعر كيلو البامية في الأسواق 39 جنيها.

- سعر كيلو الكوسة 16 جنيها.

- سعر كيلو الباذنجان الأبيض 13 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو الباذنجان الرومي 10 جنيهات، والباذنجان العروس 12 جنيها.

- سجل سعر كيلو البسلة 28 جنيها.

أسعار الفاكهة

- سجل سعر كيلو الموز البلدي 15 جنيها في الأسواق.

- سعر كيلو الخوخ 29 جنيها.

- سعر كيلو التفاح المحلي 36 جنيها.

- سعر كيلو البرقوق 33 جنيها.

- سعر كيلو العنب المستورد 35 جنيها.

- سجل سعر كيلو الموز المستورد 32 جنيها.

- بلغ سعر كيلو بلح العجوة 43 جنيها.