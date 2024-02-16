أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 16-2-2024.. البطاطس تبدأ من 8 جنيهات

شهدت أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 16-2-2024 استقرارا ملحوظا في الأسواق، إذ يتراوح سعر كيلو الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه، وسعر كيلو الفاصوليا الخضراء ما بين 21 و25 جنيها، وتستعرض «الوطن»خلال السطور التالية أسعار الخضراوات اليوم، وفقا لأسعار في سوق العبور.

أسعار الخضراوات اليوم

- يتراوح سعر كيلو البطاطس بين 8 و12 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه.

- سعر كيلو البصل تفاوت بين 10 و26 جنيها.

أسعار الخضراوات بسوق العبور

- يتراوح سعر الكوسة بين 6 و9 جنيهات.

- تفاوت سعر كيلو الجزر بين 3.5 و4.5 جنيه.

- يسجل سعر الباذنجان البلدي 6.5 وصولا إلى 8.5 جنيه، والباذنجان الرومي يتراوح بين 4 و10 جنيهات.

- سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 9 و12 جنيها.

- يتراوح سعر الملوخية بين 10 و15 جنيها.

- سعر كيلو الخيار البلدي يتراوح بين 6 و8 جنيهات.

- تفاوتت أسعار القلقاس بين 17 و21 جنيها.

- تتراوح أسعار الثوم بين 18 و28 جنيها.

- تفاوت سعر الخس الكابوتشي بين 3 و5 جنيهات.

- يتراوح سعر القرنبيط بين 3 و4 جنيهات.