أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 15-2-2024.. الملوخية بـ15 جنيها

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 15-2-2024، استقرارًا ملحوظًا داخل سوق العبورلتجارة الجملة، وسجل متوسط كيلو الطماطم حوالي 6.5 جنيه، والبطاطس 6 جنيهات، والبرتقال البلدي 6 جنيهات.

ويستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الخضراوات والفاكهة، وفقًا للموقع الرسمي لسوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الخضروات اليوم الخميس

- يتراوح سعر الطماطم داخل سوق العبور بين 4.5 و5.6 جنيه

- يتراوح سعر البطاطس بين 6 و12 جنيها.

- يتراوح سعر البصل بين 12 و26 جنيها.

- يتراوح سعر الكوسة من 6 إلى 9 جنيها

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 3.5 إلى 4.5 جنيه

- يتراوح سعر الفاصوليا بين 20 و30 جنيها.

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي بين 6 و11 جنيها.

- يتراوح سعر الباذنجان رومي بين 4.5 و 7.5 جنيها.

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض بين7 و13 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي بين 7 و11 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 7 إلى 11 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل حامى بلدي من 6 إلى 10 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفـل حامـى صـوب من 12 إلى 13 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل الوان «أصفر- أحمر- برتقالي» من 28 إلى 32 جنيها.

- يتراوح سعر الملوخية من 10 إلى 15 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم الخميس

- يتراوح سعر البرتقال البلدي من 5.5 إلى 7 جنيهات.

- يتراوح سعر البرتقال السكري من 5.5 إلى 7 جنيهات.

- يتراوح سعر البرتقال أبو سرة من 6 إلى 10 جنيهات.

- يتراوح سعر اليوسفي من 5 إلى 10 جنيهات..

- يتراوح سعر الجريب فروت سعر 4 إلى 7 جنيهات.

- يتراوح سعر الليمون الحلو من 7 إلى 10 جنيهات.

- يتراوح سعر الليمون بلدي من 12 إلى 18 جنيها.

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 2 إلى 5 جنيهات.

يبلغ سعر العنب المستورد الأسود من 40 جنيها.

- يتراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلو» من 25 إلى 45 جنيها.

- يتراوح سعر البلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيها.

- يتراوح سعر الجوافة من 7 إلى 15 جنيها.

- يتراوح سعر الرمان من 11 إلى 25 جنيه.