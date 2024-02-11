اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 11-2-2024 في الأسواق

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارا ملحوظا في الأسواق المحلية، حيث سجل متوسط سعر كيلو الطماطم حوالي 8.5 جنيه، بينما سجل متوسط سعر كيلو البطاطس حوالي 14.5جنيه، فيما سجل سعر التفاح المحلي حوالي 33 جنيها للكيلو الواحد.

تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة اليوم، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الخضروات اليوم الأحد 11-2-2024 في الأسواق

سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 5.5 إلى 21 جنيها.

سجل سعر كيلو البطاطس ما بين 7 إلى 21 جنيها في الأسواق.

سجل سعر الليمون البلدي ما يقرب من 12 إلى 29 جنيها للكيلو جرام.

سجل سعر كيلو البامية إلى ما يقرب من 23 إلى 45.5 جنيه.

سجل سعر كيلو الملوخية ما يقرب من 7.5 إلى 19 جنيها.

ببنما سجل سعر كيلو الكوسة في الأسواق ما بين 9 إلى 19 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 11-2-2024 في الأسواق