خطبة الجمعة اليوم.. الاستعداد لرمضان بمجالس العلم وتلاوة القرآن (صور)

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم 20 شعبان 1445 الموافق 1 مارس 2024 حيث من المقرر أن يتناول «الاستعداد لرمضان بالتكافل ومجالس العلم وتلاوة القرآن» وتؤكد الوزارة في نص الخطبة الذي أعلنته أن مجالس العلم من أطيب المجالس وأزكاها، وأشرفها قدرًا عند رب العالمين ففي رحابها يُتدارس العلم النافع، الذي يزكي العقول، ويبني الوعي، ويرشد إلى الطريق المستقيم.

خطبة الجمعة اليوم

وواصلت وزارة الأوقاف في استعراض نص خطبة الجمعة اليوم: وقال العلماء التعلم قبل التعبد ليكون التعبد على هدى، وقال الحسن البصري رحمه الله «العامل على غير علم كالسالك على غير طريق، والعامل على غير علم يفسد أكثر مما يصلح، فاطلبوا العلم طلبا لا تضروا بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا تضروا بالعلم».

الاستعداد لرمضان

وأشار موضوع خطبة الجمعة اليوم لوزارة الأوقاف بعنوان «الاستعداد لرمضان بالتكافل ومجالس العلم وتلاوة القرآن» إلى أنه قد رفع الله سبحانه وتعالى شأن العلم والعلماء في كتابه العزيز، حيث يقول سبحانه: {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ» ، ويقول سبحانه: «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ»، ويقول سبحانه: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ»، ولم يطلب الله تعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله الاستزادة من شيء إلا من العلم، حيث يقول (جل وعلا): {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.

مجالس العلم

وأكدت وزارة الأوقاف في موضوع خطبة الجمعة اليوم أن مجالس العلم من أرقى صور مجالس الذكر، حيث يقول سيدنا عبد اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ (رضي الله عنه: "إِذَا مَرَرْتُمْ يبرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا ... حِلَقَ الْفِقْهِ"، ويقول عَطَاءُ الْخُرَاسَانِيُّ رحمه الله: مَجَالِسُ الذِّكْرِ هِيَ : مَجَالِسُ الْحَلالِ وَالْحَرَامِ"، وقد سمى الله سبحانه أهل العلم بأهل الذكر، حيث يقول سبحانه: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: (مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ العِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِع) ويقول سهل التستري رحمه الله: "من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء".

وأكدت الوزارة أنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك ينبغي أن نهيئ قلوبنا لاستقبال نفحاته واغتنام أنواره وبركاته بتلاوة القرآن الكريم ومجالس العلم، فهو شهر القرآن الكريم، حيث ربط الله تعالى بين صوم رمضان والقرآن الكريم، في قوله سبحانه: «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ».

ليلة القدر

وتابع موضوع خطبة الجمعة اليوم: بل إن ليلة القدر العظيمة كان سبب تفضيلها هو نزول القرآن الكريم فيها، يقول سبحانه: «إنا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ * سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ».