دعاء الجمعة الثالثة من شعبان.. «اللهم طهرني من الذنوب والخطايا»

أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك، لذا يدعو ملايين المسلمين أنّ يبلغهم الشهر الفضيل لنيل ثوابه، ويرغب البعض في معرفة دعاء الجمعة الثالثة من شعبان، لاغتنام الأشهر الحرم في التضرع إلى الله عز وجل بأن يحقق أمنيته ويجعله من الصالحين.

دعاء الجمعة الثالثة من شعبان

وقد نشرت دار الإفتاء المصرية على صفحتها عبر «فيسبوك»، اليوم، الدعاء الآتي: «اللهم صلّ صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًا على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتُنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله».

وبخصوص دعاء الجمعة الثالثة من شعبان، ليس هناك حديث مخصوص لليوم بحسب «الإفتاء»، إلا أنّ يوم الجمعة بشكل عام يستحب فيه الدعاء خاصة أنّ فيه ساعة إجابة، وشهر شعبان واحد من الأشهر الكريمة التي فيها الكثير من الخير والبرك وترفع فيه الأعمال، لذا يحرص المسلمون على الاجتهاد في العبادة وفعل الخيرات.

أدعية شهر شعبان

وهناك العديد من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في الجمعة الثالثة من شعبان، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر:

- يا حيُّ يا قيُّومُ برَحمتِكَ أستَغيثُ أصلِح لي شأني كُلَّهُ ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ

- اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الهمِّ والحزنِ، والعجزِ والكسلِ، والبُخلِ والجُبنِ، وضَلَعِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ الرجالِ

- اللهم بلغنا رمضان

- اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد.