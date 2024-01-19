20 دعاء لأهل فلسطين يوم الجمعة.. اللهم أرنا عجائب قدرتك في الاحتلال الإسرائيلي

يعد الدعاء في يوم الجمعة من أفضل السنن النبوية التي أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بها، في ذلك اليوم المبارك، الذي يستجاب الله فيه لدعوة عباده، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس، لذلك يردد الكثيرون أفضل دعاء لأهل فلسطين يوم الجمعة، من أجل نصرتهم وحثهم على المقاومة والمصابرة في وجه الاحتلال الغاشم.

دعاء لأهل فلسطين يوم الجمعة

وبخصوص دعاء لأهل فلسطين يوم الجمعة، حرص الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية على نشر العديد من الأدعية لدعم صمود الشعب الفلسطيني، مطالبين المسلمين في كل بقاع الأرض، بضرورة الدعاء لأهل فلسطين في كل الأوقات، من أجل أن ينصرهم الله في وجه المحتل الإسرائيلي، الذي يقتل ملايين الأبرياء من النساء والأطفال العُزل.

20 دعاء لأهل فلسطين يوم الجمعة

وفيما يتعلق بدعاء لأهل فلسطين يوم الجمعة، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز الأدعية التي طالب الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بترديدها لدعم الفلسطنيين في مواجهة الاحتلال، وجاءت هذه الأدعية كالتالي:

- اللهم ارزق أهل فلسطين والثبات والنصر والتمكين، وبارك في إيمانهم وصبرهم.

- اللهم احفظ أهل فلسطين والمسجد الأقصى من كيد الظالمين وأيدهم بنصرك وقوتك.

- اللهم حرر فلسطين والمسجد الأقصى من كيد المعتدين وكن يا ربنا عونا لإخواننا في فلسطين.

دعاء لنصرة الفلسطنيين يوم الجمعة

- اللهم انصرهم وارزقهم القوة والهمة والصبر واربط على قلوبهم وانزل عليهم من رحماتهكاللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهدائهم.

- اللهم رد إليهم شبابهم الأسرى يا الله.

- اللهم إنهم أهلنا قد ظلموا بغير حق واخرجوا من ديارهم بغير حق ومنعوا الصلاة في مسجدك المقدس اللهم فانتصر لهم واربط على قلوبهم وردهم إلى ديارهم ومسجدهم سالمين آمنين.

- اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل فلسطين كن لهم خير ناصر ومعين واجرب خواطرهم يا أرحم الراحمين.

- اللهم لا تخيب رجائنا يا رب العالمين.

- اللهم بقوتك وبغوثك وبغيرتك على حرماتك وبحاميتك لمن احتمى بآياتك نسألك يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب يا منتقم يا جبار يا قهار يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردين من الملوك والأكاسرة، أن ترد كيد المحتلين في نحرهم وتجعل مكرهم محيط بهم.

- اللهم انصر إخواننا في أرض فلسطين وأمدهم بقوتك وعزتك وجبروتك.. اللهم أيدك بجنودك ونصرك يا قوي يا عزيز، واللهم أرنا عجائب قدرتك في إسرائيل

- «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، ومُجْرِيَ السَّحَابِ، وهَازِمَ الأحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وانْصُرْنَا عليهم».

- يا الله تولى بعزتك وقهرك وسلطانك حماية غزة ومَن فيها، وكسر شوكة عدوها، وصده عنها، وأن يُرينا في هؤلاء الطغاة البغاة القتلة ومَن معهم ووراءهم عجائب قدرتك.

- اللهم أيِّد المُرابطينَ في فلسـيطين.

- اللهم أمدّ أهل غزة ‏بمددك وأيدهم بتأييدك، اللهم بردّا وسلامًا على أهل غزة‏.

- يا رب كن العَون والنّصر لأهلنا في فلسطين المُحتلة، اللهم قد ضاقت بهم الأرض بما رحبت.

- اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين نسألك لأهل فلسطين النّصر على من عاداهم، عاجلًا غير آجل يا رب العالمين.

- اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم.

- اللهم اجعل للمرابطين النّصرة والعزّة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم يا أكرم الأكرمين.

- اللهم اجعل النصر قريبًا والفرج يأتيهم.

- اللهم انصر الشعب الفلسطيني، اللهم انصر أهل غزة اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم.