دعاء فجر ليلة النصف من شعبان.. يريح القلب ويغفر الذنب

بدأت منذ ساعات ليلة النصف من شعبان وهي الليلة المباركة التي ينتظرها كثير من المسلمين حول العالم واجتهد العديد منهم منذ صلاة المغرب في استغلالها ومحاولة النيل من فضلها، وذلك عملا بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بها بضرورة استغلالها والقيام بأفضل الأعمال بها.

وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت أن ليلة النصف من شعبان تبدأ من المغرب يوم السبت 24 فبراير حتى فجر الأحد 25 فبراير ومع انتهاء النصف الأول من هذه الليلة واقتراب ساعات الفجر، يبحث كثير من الناس عن دعاء فجر ليلة النصف من شعبان، وهذا ما ترصده «الوطن» في السطور التالية.

دعاء فجر ليلة النصف من شعبان

وقال الدكتور عبد الهادي زارع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، لـ«الوطن» إن ليلة النصف من شعبان هي واحدة من الليالي التي أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بها، وهي ليلة ترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل، لذلك يجتهد الناس في كسب هذه الليلة سواء بالدعاء والابتهال ، أو قيام الليل، أو التضرع والتقرب لله، وعن دعاء فجر ليلة النصف من شعبان ، أوضح أنه لا يوجد صيغة محددة وردت في الدعاء أثناء هذا الوقت، فيستطيع الإنسان أن يدعوا بما يشاء وما يرجو من الله عز وجل، ولكن وقت الفجر بحد ذاته له خصوصية كبيرة ومكانة عظيمة.

وأوضح «زارع»، خلال حديثه عن دعاء فجر ليلة النصف من شعبان، أن وقت الفجر هو وقت مبارك، فينزل الله عز وجل في ثلث الليل الآخر، ليستجب لمن يدعوه، ويغفر لمن يستغفر، وذلك لما ورد عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ»، ويتضح من هذا الحديث فضل الدعاء في الثلث الأخير من الليل، كما أنه يزداد فضله في مثل هذا الليالي المباركة.

صيغ للدعاء في فجر نصف شعبان

وأشار أستاذ الفقه بجامعة الأزهر إلى أن هناك عدد من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في دعاء فجر ليلة النصف من شعبان منها:

- اللهُمَّ إني ظلمتُ نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ربِّ اغفر لي، وتُبْ عليَّ إنك أنت التوَّاب الغفور.

- اللهُمَّ إني ظلمتُ نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا الله، فاغفر لي مغفرةً من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.

- اللهُمَّ أصْلِح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلِح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادةً لي في كل خير، واجعل الموت راحةً لي من كل شَرٍّ.

- اللهُمَّ إني أعوذ بِكَ أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم.

- رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

دعاء ليلة النصف من شعبان

وفي سياق متصل، كانت نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الشخصية دعاء يستحب ترديده في ليلة النصف من شعبان، وهو: «اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾[الرعد: 39]. إِلَهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ".