لم تحدث منذ 20 عاما.. ارتفاع أسعار الكاكاو بنسبة 128% عالميا

سجلت أسعار الكاكاو أكبر زيادة شهرية لها منذ أكثر من 20 عاما ببورصة نيويورك، ذلك مع قلة المعروض منه في الأسواق، والذي يهدد بارتفاع أسعار المكون الرئيسي للشوكولاتة في أسواق العالم.

سجل سعر طن الكاكاو المتري 6466 دولارا

شهد طن الكاكاو ارتفاعا بواقع 128% من السعر المتداول له، ليسجل سعر طن الكاكاو عالميا مبلغ الـ6466 دولارا للطن المتري، ضمن أسعار العقود الآجلة لشهر فبراير على خلفية الأحوال الجوية السيئة وآفات المحاصيل في غرب أفريقيا ومن بينها حبوب الكاكاو.

وأشار محللو «هاي تاور ريبورت» (Hightower Report) ضمن مذكراتهم أمس، أن تحريك أسعار الكاكاو لأعلى مستوياتها جاء على خلفية تقلبات في سوق الشيكولاتة بشكل عام، لافتين إلى أن الارتفاع الكبير سيؤدي لرفع تكلفة صناعة الحلويات مما سيهدد بتحمّل المستهلكين لتكاليف أكبر.

إنتاج الكاكاو سيقل عن الاستهلاك بمقدار 500 ألف طن

توقعت شركة «باري كولي باوت» السويسرية، والتي تقوم بتوريد الشوكولاتة الاستهلاكية لكبريات العلامات التجارية أن إنتاج الكاكاو سيقل عن الاستهلاك بمقدار 500 ألف طن خلال الموسم الحالي، كما أنه من المرجح أن يحدث عجز آخر سيصل قدره لـ150 ألف طن في الموسم الجديد للكاكاو، محذرة من كون المزارعين في غرب إفريقيا باتوا يفتقرون للحافز من أجل زيادة الإنتاج.

وكشف هوجو فان دير جوس، نائب رئيس الشركة للكاكاو بأمريكا الشمالية، خلال المؤتمر الدولي لمواد التحلية الأربعاء الماضي، أنه خلال الوقت الحالي لا يوجد توقع بانتعاش سوق الكاكاو والشيكولاتة لوجود نقص في الإمدادات بشكل أكبر من الطلب.