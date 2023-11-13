أسعار الكاكاو تسجل أعلى مستوى وسط مخاوف من عجز بالأسواق العالمية

سجلت العقود الآجلة للكاكاو ارتفاعاً ملحوظاً فوق 3900 دولار للطن، وهو أعلى مستوى لها منذ 45 عاماً، مع استمرار المخاوف بشأن تشديد الإمدادات العالمية، وسط مخاوف من حدوث عجز عالمي في موسم 2023/ 2024، مدفوعًا بانخفاض الإنتاج في دول الإنتاج الرئيسية، ومنها ساحل العاج وغانا.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق واسعة من غرب أفريقيا مؤخراً، في انتشار بعض الأمراض، مما قد يؤثر على حجم ونوعية محصول الكاكاو لهذا الموسم، مما دفع إلى ارتفاع أسعار المعروض بالأسواق العالمية حالياً.

سعر الكاكاو عالمياً

وأظهرت البيانات الأخيرة أن مزارعي ساحل العاج قاموا بشحن 225 ألف و698 طناً من الكاكاو إلى الموانئ العالمية في الفترة من 1 إلى 29 أكتوبر الماضي، بانخفاض نسبته 23.6% عن الكميات التي تم شحنها في نفس الوقت من العام الماضي.

كما انخفضت مخزونات الكاكاو التي تراقبها وكالة الهجرة والجمارك في موانئ الولايات المتحدة بشكل مطرد خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، لتصل إلى مستوى منخفض لم تشهده منذ عام ونصف.

وفي الوقت نفسه، يؤثر ارتفاع أسعار الكاكاو سلباً على الطلب العالمي على الكاكاو، وفقًا لتقرير «الرابطة الوطنية للحلوانيين» في 24 أكتوبر، وانخفض طحن الكاكاو في أمريكا الشمالية في الربع الثالث بنسبة 18% على أساس سنوي، إلى 97881 طنًا.

توقعات بارتفاع سعر الكاكاو

تاريخيًا، وصل الكاكاو إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو 5379 دولاراً للطن في يوليو 1977.

ومنذ بداية العام 2023 الجاري، ارتفع سعر الكاكاو بمقدار 1417 دولاراً للطن، بنسبة 54.50%، وفقاً للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الكاكاو عند سعر 4065.63 دولار للطن بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لتوقعات المحللين، كما يُتوقع أن يتم تداوله عند مستوى 4297.91 دولار قبل حلول نهاية العام 2024 المقبل.