أسعار الكاكاو تقترب من أعلى مستوى بسبب موسم الجفاف بدول الإنتاج الرئيسية

بلغ تداول أسعار الكاكاو حوالي 5850 دولارًا للطن، مقتربًا من الذروة الأخيرة البالغة 5888 دولارًا، وسط مخاوف مستمرة بشأن محدودية الإمدادات.

ويعاني منتجا الكاكاو الرئيسيان في ساحل العاج وغانا، من نقص الإمدادات الناجمة عن انتشار الأمراض في مزارعهما، والتي تتفاقم بسبب رياح «هارماتان» الموسمية، التي تجلب الطقس الجاف وتؤثر سلبًا على جودة المحاصيل وإنتاجيتها.

أسعار الكاكاو عالمياً

ومن المتوقع أن يؤدي الجفاف المرتبط بظاهرة «النينيو»، إلى تفاقم الوضع، مما قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في إنتاج الكاكاو.

وأظهرت أحدث البيانات أن ساحل العاج شحنت 1.04 مليون طن من الكاكاو إلى الموانئ في الفترة من 1 أكتوبر 2023 إلى 4 فبراير 2024، بانخفاض 39% عن نفس الوقت من العام الماضي.

كما وصلت واردات الكاكاو المصنفة والمختومة إلى غانا، إلى 341 ألف طن بحلول 31 يناير الماضي، منذ بداية حصاد هذا الموسم في الأول من سبتمبر، بانخفاض 35% عن 521 ألف طن في العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، بدأت أسعار الكاكاو المرتفعة تتسرب بالفعل إلى المستهلكين وتضغط على كبار صانعي الشوكولاتة.

تاريخيًا، وصل الكاكاو إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 6030 دولاراً للطن، يوم الجمعة 9 فبراير الجاري، للعقود الآجلة في نيويورك.

توقعات أسعار الكاكاو عالمياً

وارتفع سعر الكاكاو بمقدار 1713 دولاراً أمريكياً في الطن، أو بنسبة 40.82%، منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الكاكاو بسعر 5980.26 دولار للطن بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية، وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية (Trading Economics)، على أن يتم تداوله عند 6346.11 دولار للطن خلال 12 شهرًا.