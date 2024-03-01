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دراما المتحدة

صلاة الجنازة على مساعد وزير التنمية المحلية في مسجد السيدة نفيسة اليوم

كتب:

وائل فايز
10:58 ص | الجمعة 01 مارس 2024
وفاة مساعد وزير التنمية المحلية

وفاة مساعد وزير التنمية المحلية

وصل عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية وجهات حكومية إلى مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة تمهيدا لأداء صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة على المهندس محمد السيد أبو جاعور، مساعد وزيرالتنمية المحلية للتخطيط، الذي وافته المنية أمس داخل أحد مستشفيات القاهرة بعد فترة مرضية  على مدار الشهر الماضي.

من المقرر  نقل جثمان الراحل بعد صلاة الجنازة إلى طنطا وتحديدا عزبة أبو جاعور مسقط رأسه لدفن جثمانه هناك بناء على وصية الراحل.

معاناة مساعد وزير التنمية المحلية من المرض

وقال الدكتور خالد قاسم، متحدث وزارة التنمية المحلية، إن الراحل كان مثال للنزاهة والشرف وعانى صحيا  خلال الأيام الأخيرة  مما ادى إلى دخوله أحد المستشفيات.

وأضاف قاسم لـ«الوطن» أن المهندس محمد السيد أبو جاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط تفانى في عمله  طوال مدة خدمته بالوزارة ويعد نموذج يحتذى به  لكل القيادات.

 

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.