وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحان «مهرجان التمور» بحديقة الحرية

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة «مهرجان القاهرة الدولي الرابع للتمور»، ومعرض «خيرات رمضان»، بحديقة الحرية بحي غرب القاهرة، ضمن استعدادات الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان.

ويقام المعرض والمهرجان بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، ووزارة التجارة، ومديرية تموين القاهرة، واتحاد الصناعات الغذائية، ومنصة «أيادى مصر»، ويستمر حتى الخميس 5 مارس.

وأعرب اللواء هشام آمنة عن سعادته بالمشاركة في افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للتمور في نسخته الرابعة، مثمنا جميع الجهود المبذولة من الوزراء والمحافظين، لدعم وتعزيز وتطوير صناعة التمور في مصر، وما ينتج عنها من تنمية المجتمعات المحلية، وتحفيز الاقتصاد المحلي، بكل ما يحويه من فرص عمل وتنمية مهارات الشباب.

وأكد وزير التنمية المحلية، حرص الدولة المصرية على تطوير منتجاتها المصرية وزيادة صادرتها، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن طريق تنفيذ فعاليات تسويقية كبرى تجمع المنتجين والمسؤولين وأصحاب القرار والجمهور معا، للتعريف بهذه المنتجات، والتعرف على أهم التحديات التي تواجهها، والعمل على إيجاد حلول عملية ومستدامة تخدم جميع أطراف سلسلة القيمة.

كما تقدم بخالص الشكر والتقدير، للدعم المقدم من جميع الدول الصديقة المشاركة معنا اليوم، وذلك لمشاركتها الفعالة في دعم مثل هذه المهرجانات، للتسويق للمنتجات المحلية المصرية.

وقال: يأتي هذا المهرجان، فى إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو دعم الصناعات المحلية، ومنها زراعة النخيل وتجارة التمور والصناعات القائمة عليها وزيادة الحصيلة الإستثمارية لها بالتعاون مع شركاء التنمية لما تمثل تلك الصناعة للدولة حيث تعد مصر من أكبر الدول المنتجة للتمور في العالم.

جودة وتنوع المنتجات والمعروضات الموجودة بمهرجان التمور

أشار «آمنة» إلى جودة وتنوع المنتجات والمعروضات الموجودة بمهرجان التمور، التي تمثل عدد من المحافظات، حيث تولي الدولة المصرية اهتمام كبير لتطوير صناعة وإنتاج التمور في مختلف المحافظات الرائدة في هذا المجال، وعلى رأسها محافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان، بما يساهم في تعزيز إنتاج مصر من التمور، والاستمرار في اعتلاء مصر قمة الدول المنتجة والمصدرة للتمور في العالم.

ولفت إلى أن هذه المهرجانات تمثل فرصة للترويج للصناعات اليدوية، ومنتجات القرى، وأصحاب الحرف ومشروعات المرأة، لذلك تكون الوزارة حريصة على المشاركة من خلال مشروع «أيادي مصر» للتسويق الحرف اليدوية والتراثية، لما تمثله مثل هذه المهرجانات من فرصة لدعم اصحاب الحرف من خلال فتح قنوات تسويقية مختلفة لهم، يشارك بالمهرجان أكثر من 30 عارض من منصة «أيادي مصر» من 8 محافظات مختلفة، وهي القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، أسوان، مطروح، الوادي الجديد، الدقهلية، سوهاج.

كما أشار اللواء هشام آمنة، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات، وبالأسعار المناسبة، لرفع المعاناة عنهم خلال شهر رمضان الكريم، والتصدى لكل أشكال الغش التجاري، من خلال التوسع في إقامة معارض وشوادر ومنافذ بيع ثابتة ومتحركة، بالإضافة إلى معارض «أهلا رمضان».

المعرض والمهرجان اللذان يشارك بهما أكثر من 130 عارضًا

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المعرض والمهرجان اللذان يشارك بهما أكثر من 130 عارضا، سيشهدان تخفيضات كبيرة على كل السلع الغذائية ومختلف أنواع التمور، تتراوح بين 25% ــ 30%، كما سيلبيان كل احتياجات الأسر من التمور، التي تمثل عنصرًا أساسيًا على المائدة الرمضانية، حيث يوجد بهما أنواعًا مختلفة من التمور من كل محافظات مصر، التي تشتهر بزراعة النخيل وإنتاج التمور، بالإضافة إلى مشاركة مصنعين للتمور من عدد من الدول العربية، من بينها الجزائر وليبيا والسودان والسعودية.