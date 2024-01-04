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استقرار سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم

كتب:

وليد عبد السلام
04:26 م | الخميس 04 يناير 2024
استقرار سعر صرف اليورو في البنوك المصرية

استقرار سعر صرف اليورو في البنوك المصرية

شهدت العملة الأوروبية «اليورو» استقراراً في سعر الصرف مقابل الجنيه المصري، بنهاية تعاملات اليوم الخميس، في مختلف البنوك المصرية، إذ سجل اليورو اليوم في البنك المركزي المصري، 33.76 جنيه للشراء، و33.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم اليوم الخميس بمختلف البنوك المصرية، وفقًا لما أعلنته المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليوم في البنك المركزي المصري اليوم

سجل سعر اليورو، في نهاية تعاملات اليوم الخميس في البنك المركزي 33.76 جنيه للشراء، و33.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

فيما سجل سعر اليورو في ختام التعاملات اليوم الخميس، بالبنك الأهلي المصري، 33.56 جنيه للشراء، و33.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

فيما بلغ سعر اليورو في بنك مصر اليوم الخميس 33.56 جنيه للشراء، و33.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية بنهاية اليوم الخميس 34.04 جنيه للشراء، و34.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

فيما سجل سعر اليورو اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي 34.04 جنيه للبيع، و34.30 جنيه للشراء.

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بقلم وليد عبد السلام