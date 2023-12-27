سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 27-12-2023

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء27-12-2023 في مختلف البنوك، خلال منتصف التعاملات نحو 33.63 جنيه للشراء، كما سجل 33.94 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، بحسب ما أعلنت المنصات الرسمية الخاصة بالبنوك الحكومية.

تنشر «الوطن» سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، في البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وبلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، نحو 33.63 جنيه للشراء، وسجَّل 33.94 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في مصر، 33.63 جنيه للشراء، وسجَّل 33.94 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

وبلغ سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري 33.70 جنيه للشراء، وسجل 33.85 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنكCib

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم 33.74 جنيه للشراء، وسجل 34.06 جنيه للبيع في بنك cib

سعر اليورو اليوم في مصرف ابوظبي الاسلامي

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم 33.60 جنيه للشراء، وسجل 33.78 جنيه للبيع في مصرف ابوظبي الإسلامي.

سعر اليورو اليوم في بنك الاسكندرية

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم 33.74 جنيه للشراء، وسجل 34.04 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.