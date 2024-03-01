تعرف على موعد صلاة الجنازة وعزاء والد المنتج ريمون رمسيس

كشف المنتج ريمون رمسيس، عن موعد صلاة الجنازة على والده، الذي غيبه الموت صباح اليوم.

موعد صلاة الجنازة على والد المنتج ريمون رمسيس

وكتب المنتج ريمون رمسيس عبر حسابه على «فيسبوك»: «ستقام صلاة الجنازة على والدي بكنيسة العذراء مريم والأنبا صموئيل بالشيخ زايد، اليوم الساعة الثالثة والنصف مساء».

كشف ريمون أيضا عن موعد العزاء، إذ يقام غدا: «العزاء غدا بكنيسة العذراء ومارمرقس المجاورة العاشرة 6 أكتوبر، مساء».