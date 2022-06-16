أول تحرك قانوني من ريمون رمسيس ضد منتج «تماسيح النيل»

أعلنت شركة «AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى»، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد سامي عدنان أفيوني، بسبب الادعاءات الكاذبة والاتهامات الباطلة التي أطلقها مؤخرًا عبر وسائل الاعلام، والتشهير بالشركة، وكذلك ضد المنتج راني مسحال منتج فيلم «تماسيح النيل» بسبب التشهير والاتهامات الباطلة في أزمة ملابس الفنانة هنادي مهنا خلال الفيلم.

مقاضاة شركة أفيوني ميديا برودكشن

ووكلت الشركة الدكتور محمد حمودة المحامى بالنقض، لتولي مسؤولية الدفاع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تحفظ حق الشركة، وأصدر «حمودة» بيانًا أعلن فيه مقاضاة «أفيوني»، وأحمد فؤاد نسيم بشخصه وبصفته الممثل القانوني لشركة لاكي لايت، و«راني مسحال».

مخالفة العقود المبرمة

وقال البيان، إن «المذكورين خالفوا العقود المبرمة بينهم وبين موكلي بما أضر بالشركة بالغ الضرر»، مؤكدًا أن الغرض الرئيس «من الزج بأسماء موكليني وشركة AKA هو التشهير ونشر الشائعات، في محاولة منهم للتنصل من مسئولياتهم الثابتة بالمستندات لاسيمًا وأن أحد المذكورين قدم طلبًا غير واقعي، وغير متفق عليه وهو رغبته في التمثيل في الفيلم المتفق عليه، وطلبه أيضًا تغيير سيناريو الفيلم بما يحقق له رغبته، فضلاً عن تقاعس المذكورين وإخلالهما بتنفيذ بنود عقد الاتفاق المبرم بينهم وبين موكلي».

تحضيرات شركة AKA للعديد من المشروعات السينمائية الجديد

يذكر أن شركة «AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى» تحضر للعديد من المشروعات السينمائية الجديد حيث انتهت من تصوير فيلم «خطة مازنجر» بطولة حمدى الميرغني وياسمين رئيس، وتستعد لاستكمال تصوير فيلم «باريس رمسيس» بطولة هيفاء وهبى ومصطفى خاطر وحمدى الميرغني، كما قدمت الشركة مسرحية «أحفاد ريا وسكينة» بطولة دينا الشربيني وياسمين رئيس، والتي جرى عرضها في موسم الرياض بالسعودية.