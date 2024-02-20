إمبراطورية ميم ليس الأول.. أعمال فنية جمعت خالد ونور النبوي

بهجة خاصة أحدثها البرومو الرسمي لمسلسل إمبرطورية ميم، بعد عرضه على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، وسط حالة ترقب من الجمهور لعرض أولى الحلقات، خاصة أن هذا العمل يجمع بين الفنان خالد النبوي وابنه نور، اللذين أحبهما الجمهور سويًا من قبل.

مسلسل راجعين يا هوى

حينما يجتمع الفنان خالد النبوي وابنه نور في عمل واحد، تطغى عليه حالة من الكوميديا والضحك حتى إذا كان المسلسل دراما اجتماعية، وهو ما حدث في مسلسل راجعين يا هوى، الذي عُرض في السباق الرمضاني 2022.

مسلسل راجعين يا هوى، هو العمل الدرامي الأول الذي جمع الأب وابنه، خالد ونور والنبوي، وتدور أحداثه حول شاب يدعى بليغ أبو الهنا، يقرر العودة لمصر بعد تراكم الديون عليه في أوروبا، وذلك حتى يتمكن من أخذ ميراثه ويسدد ديونه، ولكن تتطور الأحداث ويفضل أن يعالج الوضع في العائلة المنفصلة عن بعضها، ويمنعها من التفكك وبالفعل يتمكن من ذلك، ويكون ابنه «نور» هو ابن شقيقه في المسلسل.

مسلسل إمبراطورية ميم

وبعد النجاح الباهر الذي حققه الثنائي النبوي في مسلسل راجعين يا هوى، يخوضا التجربة من جديد في مسلسل إمبراطورية ميم، المأخوذ عن رواية للكاتب إحسان عبدالقدوس، وتحمل نفس الاسم ويجرى تقديمها في شكل درامي، ويكون «نور» هو ابنه الأكبر في الإمبراطورية.

ومسلسل إمبراطورية ميم، بطولة خالد النبوي، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، فضلًا عن مجموعة من الوجوه الشابة، وتدور الأحداث حول «مختار أبو المجد» أب لـ6 أبناء في مراحل عمرية مختلفة، جميعهم تبدأ أسمائهم بحرف الـ«ميم»، وتولى «مختار» مسؤولية تربيتهم، لكن تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يتعرف على حب حياته، ويجد نفسه في حيرة كبيرة بين مشاعره ومسؤولية تربية الأبناء، خاصة عندما يبدأون التمرد عليه.