صيد العقارب ليس الأول.. أعمال فنية ظهرت فيها غادة عبدالرازق بشخصية قوية

عرفت الفنانة غادة عبد الرازق بظهورها في أدوار الشخصية القوية بأعمالها الفنية المختلفة، إذ جسَّدت العديد من الشخصيات، لتعود مجددا في مسلسل صيد العقارب الذي يعرض في الموسم الرمضانية الحالي على إحدى شاشات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

دور الفنانة غادة عبد الرازق في صيد العقارب

تجسد الفنانة غادة عبدالرازق شخصية امرأة تعمل في تجارة العقارب من خلال استخلاص سمها وبيعه وتتعرض لأزمة مالية كبيرة، وهو الأمر الذي يجعلها تدخل في عدد من الصراعات مع مجموعة من رجال الأعمال.

لم تكن تلك المرة الأولى التي تجسد فيها الفنانة غادة عبدالرازق دور الشخصية القوية في أعمالها الفنية، ولكنها من قبل ظهرت في مسلسل «حدوته مرة» الذي كانت تدور حوله فتاة عانت من طفولة شقية مع والدتها اﻷم الوحيدة، وعانت من تنمر المحيطين بها بعد كبرها، ما يجعلها تصمم على تغيير مصيرها الحالك.

جسدت الفنانة غادة عبد الرازق أيضا شخصية المرأة القوية في مسلسل «السيدة الأولى» الذي عُرض في الموسم الرمضاني 2014، وتدور أحداثه حول سيدة تُدعى مريم التي كانت تتميز بشخصيتها القوية وتزوجت من رئيس الجمهورية حتى أصبحت السيدة الأولى.

مسلسل الباطنية من ضمن الأعمال الرمضانية التي ظهرت فيه الفنانة غادة عبد الرازق بشخصيتها القوية من خلال تجسد دور المعلمة وردة، وكان يشارك فيه عدد من الفنانين منهم صلاح السعدني وأحمد فلوكس وأيضا ريم الباردوي وميمي جمال.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب حول قصة حياة عائشة التي تجسدها الفنانة غادة عبد الرازق، وهي امرأة تعمل في تجارة العقارب، ولديها أخ من ذوي الهمم، يجسد شخصيته الفنان أحمد ماهر، حيث يشارك في المسلسل العديد من الفنانين منهم رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدي بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.