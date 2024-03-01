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دراما المتحدة

رئيس المجلس الأوروبي يطالب بمحاسبة المسؤولين عن جريمة دوار النابلسي في غزة

كتب:

شريف سليمان
01:29 م | الجمعة 01 مارس 2024
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل

أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، عن صدمته بشأن الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، باستهداف مدنيين فلسطينيين كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية في دوار النابلسي غرب مدينة غزة، وفق خبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

ودعا إلى فتح تحقيق فوري مستقل ومحاسبة المسؤولين عن عملية إطلاق النار غرب غزة، مؤكدا أن القانون الدولي لا يسمح بمعايير مزدوجة.

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