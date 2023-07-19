ضبط 4 متهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومحتويات ورشة سيارات في القاهرة

تمكنت حملات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية لارتكابهما واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة أحد الأشخاص - بدائرة قسم شرطة الشروق بأسلوب «المغافلة»، وتم بإرشادهما ضبط المشغولات الذهبية لدى عميلهما «سيئ النية عامل بمحل للمشغولات الذهبية» تم ضبطه وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

ضبط شخصين لسرقتهما محتويات ورشة

ووفق بيان وزارة الداخلية، فتم ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية لقيامهما بسرقة محتويات ورشة كهرباء سيارات بدائرة قسم شرطة الأميرية، وعُثر بحوزتهما على أجزاء سيارات.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة المضبوطات من داخل الورشة المشار إليها بأسلوب «كسر القفل»، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.