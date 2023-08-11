ضبط زيوت سيارات مجهولة المصدر في حملات تفتيشية بالشرقية

شن جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، عدة حملات رقابية على المنشآت التجارية بمراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية ومديريتي التموين والطب البيطري ومباحث التموين ومديرية الصحة والعلاج الحر وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية شئون البيئة.

ضبط سلع مجهولة المصدر

وأسفرت الجهود المبذولة عن تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع زيوت السيارات مجهولة المصدر، وإدارة نشاط بدون ترخيص، وتم التحفظ على 50 جركن زيت سيارات هيدروليك 16 لترا، كما تم تحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت لحيازته سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 50 باكتة عصير 27 عبوة.

مواد بناء دون فواتير

كما تم تحرير محضر ضد صاحب سوبر ماركت لحيازته سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 50 كرتونة مياة معدنية في 20 زجاجة، وعدد 20 باكتة ملح طعام 10 أكياس، وتحرير محضر ضد صاحب مستودع مواد بناء لحيازته سلع مجهولة المصدر، ومحضر ضد صاحب محل حدايد وبويات لحيازته سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 5 كرتونات دهان.