ضبط 12 ألف لتر زيت سيارات مغشوشة في طنطا

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة مكبرة لضبط السلع الفاسدة والغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، وأسفرت عن ضبط 12000 لتر زيوت مغشوشة داخل مصنع بير سلم، يقوم بضرب العلامات التجارية لكبرى الشركات العالمية وغيرها، وعلى الفور تم تشميع المكان والمعدات الموجودة وتحرر محضر بالواقعة.

محاربة احتكار السلع الغذائية

قال المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إن المديرية حريصة على تكثيف الحملات التموينية بجميع الإدارات التموينية لضبط السلع الغذائية الفاسدة ومحاربة الغش التجاري واحتكار السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور طارق رحمى وهيئة الرقابة والإدارية.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية إلى أنه وصلت معلومات إلى المديرية تفيد قيام مصنع بير سلم، بإنتاج زيوت سيارات مغشوشة وتحمل علامات تجارية لشركات عالمية.

مداهمة المصنع

وأوضح أنه جرى استهداف المصنع، وضبط 12000 لتر زيوت مغشوشة داخل مصنع بير سلم يقوم بضرب العلامات التجارية لكبرى الشركات العالمية، وغيرها وعلى الفور تم تشميع المكان والمعدات الموجودة وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق.