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تأجيل «عمومية الصحفيين» إلى 15 مارس لعدم اكتمال النصاب القانوني

كتب:

سهيلة هاني
01:58 م | الجمعة 01 مارس 2024
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

أعلن مجلس نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، اليوم، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة إلى 15 مارس الحالي، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور (50%+1) من الأعضاء المشتغلين طبقًا للمادة «35» من القانون رقم 76 لسنة 1970م بإنشاء نقابة الصحفيين.

وكان مجلس النقابة  وجه الدعوة للأعضاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم 9870، لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتقرير مجلس النقابة عن عام 2023م، وفق المادة (34) من قانون النقابة.

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