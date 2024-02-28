نقابة الصحفيين الفلسطينيين: نعيش أصعب حرب في تاريخ غزة

قال سالمان البشير، عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، إننا من أبناء البلاد التي تتعرض لأبشع الانتهاكات، فنحن عملنا في أصعب الظروف، وعدوان مستمر للعدوان في غزة وشاهدنا كثيرا من الحروب والاعتداءات، لكن هذه الحرب تختلف تماما، فلا يوجد طعام أو شراب أو مساكن آمنة للصحفيين أو المدنيين.

استهداف الصحفيين في غزة

وأضاف سالمان خلال كلمته في المؤتمر التضامني الذي نظمته نقابة الصحفيين: «لقد عملت مراسلا في مستشفى ناصر، وعشت تجارب صعبة في هذه الحرب، أن تكون أنت الهدف شيء صعب جدا ولا يحتمل، ليس لدينا حصانة ولا للصحفيين فقط بل لكل من يحاول أن ينقذ روحا، وأنت تحسب الكلمات التي تستخدمها لنقل الحقيقة والأحداث التي تجري خلفك، خوفا من الاستهداف».

استشهاد 130 صحفيا

وتابع: «هذه الحرب هي الأصعب لأن أي صحفي مستهدف دائما لأنه فقط ينقل الحقيقة والأحداث التي تجري على أرض الواقع، وبضربنا للحقيقة فقدنا أكثر من 130 صحفيا خلال هذه الحرب، ونتمنى أن تنتصر فلسطين وتظهر الحقيقة أمام العالم كله».