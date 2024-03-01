القوات المسلحة في «يوم الشهيد 2024»: رجال حافظوا على العهد ببطولة وفداء (فيديو)

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي عبر «يوتيوب»، برومو من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد والمُحارب القديم، الذي تحتفل به مصر والقوات المسلحة هذا العام تحت شعار «ويبقى الأثر».

وقالت القوات المسلحة، في ثاني برومو لها عن «يوم الشهيد 2024»، إن الشهداء رجال حافظوا على العهد ببطولة وفداء، وزادوا عن أرض الوطن، مهما كانت ضريبة الدماء.

وشددت القوات المسلحة، في البرومو، على أن النصر غاية الشهداء، وأن مثواهم جميعًا أعالي السماء.

واختتمت القوات المسلحة «البرومو»، قائلة: «التاسع من مارس.. يوم الشهيد.. ويبقى الأثر».