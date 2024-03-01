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دراما المتحدة

القوات المسلحة في «يوم الشهيد 2024»: رجال حافظوا على العهد ببطولة وفداء (فيديو)

كتب:

محمد مجدي
01:55 م | الجمعة 01 مارس 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي عبر «يوتيوب»، برومو من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد والمُحارب القديم، الذي تحتفل به مصر والقوات المسلحة هذا العام تحت شعار «ويبقى الأثر».

وقالت القوات المسلحة، في ثاني برومو لها عن «يوم الشهيد 2024»، إن الشهداء رجال حافظوا على العهد ببطولة وفداء، وزادوا عن أرض الوطن، مهما كانت ضريبة الدماء.

وشددت القوات المسلحة، في البرومو، على أن النصر غاية الشهداء، وأن مثواهم جميعًا أعالي السماء.

واختتمت القوات المسلحة «البرومو»، قائلة: «التاسع من مارس.. يوم الشهيد.. ويبقى الأثر».

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.