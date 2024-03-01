مصر تحتفل بـ«يوم الشهيد» هذا العام تحت شعار: «ويبقى الأثر»

تنشر «الوطن» اللوجو الرسمي ليوم الشهيد والمُحارب القديم، الذي تحتفل به مصر والقوات المسلحة في يوم 9 مارس من كل عام، تحت شعار: «ويبقى الأثر».

يأتي ذلك في ضوء الأثر الكبير المترتب على عودة الأمن والأمان والاستقرار لكل ربوع مصر بفضل تضحيات شهداء قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية، ما مهد لتنفيذ المشروعات القومية والتنموية والخدمية غير المسبوقة في كل ربوع مصر.

ويتزامن اختيار يوم «9 مارس» ليوم الشهيد والمُحارب القديم، مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تفقده جبهة القتال في يوم 9 مارس 1969.