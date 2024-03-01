القوات المسلحة في «يوم الشهيد 2024»: أرواحهم تعيش في مصر.. وقلوب كل الناس (فيديو)

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي عبر «يوتيوب»، برومو بمناسبة يوم الشهيد والمُحارب القديم، الذي تحتفل به مصر والقوات المسلحة هذا العام تحت شعار «ويبقى الأثر».

وقالت القوات المسلحة، في أول برومو لها في «يوم الشهيد 2024»: «البطولة تمنها حياة.. حياة بتغيب.. وحياة بتتولد، لكن البطولة بتعيش ما بتغيب.. بتتولد مع كل شهيد.. بتبني أرض.. بتبني حلم.. بتمحي يأس بتحقق أمل.. بتقوي قدرة وطن، وعزيمة جيش بيصون كل شبر من أرضها».

وأضافت: «عاشت روح الشهيد بفخر واعتزاز.. عاشت لكل مصر.. عاشت في قلوب الناس».