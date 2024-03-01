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دراما المتحدة

القوات المسلحة في «يوم الشهيد 2024»: أرواحهم تعيش في مصر.. وقلوب كل الناس (فيديو)

كتب:

محمد مجدي
01:50 م | الجمعة 01 مارس 2024
لوجو يوم الشهيد والمحارب القديم 2024

لوجو يوم الشهيد والمحارب القديم 2024

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي عبر «يوتيوب»، برومو بمناسبة يوم الشهيد والمُحارب القديم، الذي تحتفل به مصر والقوات المسلحة هذا العام تحت شعار «ويبقى الأثر».

وقالت القوات المسلحة، في أول برومو لها في «يوم الشهيد 2024»: «البطولة تمنها حياة.. حياة بتغيب.. وحياة بتتولد، لكن البطولة بتعيش ما بتغيب.. بتتولد مع كل شهيد.. بتبني أرض.. بتبني حلم.. بتمحي يأس بتحقق أمل.. بتقوي قدرة وطن، وعزيمة جيش بيصون كل شبر من أرضها».

وأضافت: «عاشت روح الشهيد بفخر واعتزاز.. عاشت لكل مصر.. عاشت في قلوب الناس».

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.