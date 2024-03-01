وزير التنمية المحلية: تدريب 100 عامل على التخلص الآمن من المخلفات الصلبة

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنّ الوزارة تعمل على قدم وساق نحو تقديم الدعم الكامل لجميع المحافظات، للارتقاء بمنظومة النظافة وتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والانضباط، مشيرًا الى اهتمام الدولة بالقضاء على مشكلة المخلفات.

جاء ذلك خلال تلقيه تقريرًا مفصلًا لاستعراض نتائج البرنامج التدريبي المتخصص للعاملين بإدارات المخلفات الصلبة بالمحافظات على إجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروعات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة، الذي نُفذ في مركز التنمية المحلية للتدريب خلال الفترة من 18 وحتى 29 فبراير المنقضي.

دورات متنوعة في إدارة المخلفات الصلبة

وأشار إلى أنّ الوزارة تسعى إلى تنفيذ دورات متنوعة ومتخصصة للعاملين في إدارات المخلفات الصلبة، مما يكون له الأثر البالغ في سرعة تحسين مستوى النظافة بجميع المحافظات، وإزالة أي معوقات تواجه عمليات تنفيذ المنظومة.

وأوضح أنّ البرنامج التدريبي المتخصص الذي نُفذ على مدار 10 أيام، استفاد منه 100 متدرب من العاملين بمحافظتي القاهرة الكبرى والإسكندرية تحقيقًا لأهداف التنمية المحلية الشاملة والمستدامة والاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين.

كيفية إدارة نظم المعلومات

وأوضح التقرير أنّ الشق الثاني للبرنامج التدريبي، هو الجزء العملي، وشمل زيارات ميدانية بالأسبوع الأول له في المنطقة الغربية بمحافظة القاهرة، وفي الأسبوع الثاني، جرى تنظيم زيارة إلى مجمع الجراجات وإدارة وغرف العمليات التابعة للشركة، تم خلالها الاطلاع على كيفية إدارة نظم المعلومات فيما يتعلق بإدارة التشغيل والمتابعة والرصد، وكيفية تقييم أداء العاملين والمشرفين في المنظومة على أرض الواقع من خلال استخدام نظم معلومات GIS.