حصاد وزارة التنمية المحلية في أسبوع.. موجة إزالة التعديات ومخالفات البناء

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي.

السبت 24 فبراير

بدء المحافظات في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء وتستمر حتى 15 مارس الجاري.

الأحد 25 فبراير

تفقد وزير التنمية المحلية معرض أهلاً رمضان بمنطقة السوق التجاري القديم بمدينة شرم الشيخ بحضور محافظ جنوب سيناء لمتابعة مدى توافر السلع الغذائية والالتزام بنسب التخفيض للسلع، بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 20% عن مثيلاتها في الأسواق.

الاثنين 26 فبراير

وجه وزير التنمية المحلية القائمين على منصة أيادي مصر التابعة للوزارة بالتوسع في تنظيم معارض داخلية بالتنسيق مع المحافظات لعرض المنتجات اليدوية والتراثية والحرفية المتميزة

الأربعاء 28 فبراير

كما احتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بختام فعاليات الأسبوع التدريبي التاسع والعشرون من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات لـ206 متدربًا من جميع المحافظات منها إجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروعات جمع ونقل ومعالجة والتخلص الامن من المخلفات البلدية ودورة تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي.

شارك وزير التنمية المحلية في افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمعرض الرئيسي أهلا رمضان 2024، بمقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مُخفضة

الخميس 29 فبراير

تلقى وزير التنمية المحلية، تقريراً حول جهود الوزارة في تنفيذ عدد البرامج التدريبية بمراكز التدريب الحرفي بالمحافظات ، مشيرًا إلى أن الوزارة قد بدأت تنفيذ الدورات التدريبية الجديدة للشباب بمراكز التدريب الحرفي بالمحافظات

وافتتح وزير التنمية المحلية مع محافظ القاهرة مهرجان القاهرة الدولى الرابع للتمور ومعرض خيرات رمضان بحديقة الحرية بحى غرب القاهرة ضمن استعدادات الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رقم 279 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي وافق خلال الاجتماع على عدة قرارات هامة.

الجمعة 1 مارس

تلقى وزير التنمية المحلية، تقريراً حول مجالات وبرامج التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) على أرض المحافظات خلال الفترة الماضية وذلك وفقاً لاتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين، وبرامج التنمية الريفية المتكاملة علي أرض المحافظات المصرية لاسيما في صعيد مصر.