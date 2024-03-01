ردود أفعال واسعة على جريمة دوار النابلسي.. باريس تطلب التحقيق

تتصاعد التنديدات الدولية، تجاه جريمة دوار النابلسي التي أسفرت عن استشهاد نحو 112 فلسطينيا بنيران القوات الإسرائيلية، كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات، وآخرها مطالبة باريس بتحقيق مستقل في الواقعة إذ أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في حديث لإذاعة فرانس إنتير، اليوم، أن بلاده ستدعم دعوة الأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل في الكارثة.

باريس تطالب بالتحقيق في جريمة دوار النابلسي

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جريمة دوار النابلسي مؤكدا غضبه من الصورة التى وصلت إلى باريس من الحادث من غزة، ومطالباً بالحقيقة والعدالة واحترام القانون الدولى فيما يتعلق بدور الجنود الإسرائيليين في الحادث.

وكتب ماكرون في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: «هناك سخط شديد إزاء الصور القادمة من غزة، حيث استهدف الجنود الإسرائيليون المدنيين، ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وقال وزير الخارجية الفرنسي إن غزة تشهد وضعا كارثي منذ عدة أسابيع، وإن ما حدث في دوار النابلسي لا يمكن تبريره أو الدفاع عنه: «يجب أن تكون إسرائيل قادرة على الإنصات لهذا وعليها أن تتوقف».

الولايات المتحدة الأمريكية تعلق على جريمة دوار النابلسي

ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن ملابسات الحادث، الذي وصفه البيت الأبيض بأنه «مأساوي ومثير للقلق» وقال للصحفيين إنه يتوقع أن يؤدي إلى تعقيد مفاوضات المحتجزين الجارية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر في مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة لا تزال تسعى للحصول على معلومات بشأن التقارير المتضاربة عن الحادث لكن من الواضح من اللقطات أن الوضع يائس بشكل لا يصدق، وأن الناس يحتشدون في هذه الشاحنات لأنهم جوعى، على حد قوله.

غضب أممي من جريمة دوار النابلسي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه يشعر بالرعب ومصدوم لمقتل نحو 110 فلسطينيين خلال عملية توزيع مساعدات في دوار النابلسي شمال غزة، وأن هذا الحادث يتطلب تحقيقا مستقلا وفعالا.

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، في تغريدة له على موقع إكس أنه يشعر بالرعب بالسماع عن جريمة أخرى بين المدنيين في غزة الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.