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دراما المتحدة

الخارجية الفلسطينية: تجاهل نتنياهو لمجزرة دوار النابلسي يثبت أنه الوجه السياسي لـ«بن غفير»

كتب:

شريف سليمان
11:00 ص | الجمعة 01 مارس 2024
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

صرحت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأن تجاهل رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمجزرة دوار النابلسي يثبت أنه الوجه السياسي لوزير الأمن القومي بن غفير ووزير الدفاع يوآف جالانت، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وطالبت الخارجية الفلسطينية بفرض عقوبات رادعة على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على ضمان حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية.

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بقلم شريف سليمان