من أول نبي تقرب إلى الله بالصيام؟.. كُتب على العديد من الأمم

كتب الله سبحانه وتعالي الصيام على المسلمين ومن قبلهم عدد من الأمم، كما ورد في قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، بهدف دفع الناس للالتزام بالطاعات وتطهير النفس البشرية من كل الذنوب، ما يدعنا للتساؤل عن أول من صام من الأنبياء؟ وكيف تدرج الأمر حتى فرض الله صيام شهر رمضان المبارك؟.

من هو أول الصائمين من الأنبياء؟

سيدنا آدم عليه السلام هو أول من صام من الأنبياء إذ صام الأيام البيض، التي يظهر القمر في لياليها من أول اللَيل إِلى آخره، وتقع في الـ13 والـ14 والـ15 من كل شهر هجري، كما ذكرابن عساكر عن ابن مسعود ، رضي الله عنه، حتى جاء أمر الله لسيدنا محمد خاتم الأنبياء بتشريع فريضة الصيام في شهر رمضان، فقد جاء عن السيدة عائشة، رضي الله عنها: (كانَ عاشُوراءُ يُصامُ قَبْلَ رَمَضانَ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضانُ قالَ: مَن شاءَ صامَ، ومَن شاءَ أفْطَرَ)، بحسب ما ذكره كتاب الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي للمؤلف محمد بن الحسن الجعفري.

وفي السنة الثانية للهجرة نزل التشريع بوجوب صيام عاشوراء، وقد صام الرسول -صلى الله عليه وسلم- ومن معه من المسلمين هذا اليوم، حتى جاء أمر الله في السنة التالية بصيام شهر رمضان المبارك؛ وهو الشهر الذي كان يتعبد فيه النبي عليه الصلاة السلام في غار حراء، ونزل القرآن عليه فيه، إذ قال الله تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ).

فضائل الصيام

وفرض الله عز وجل الصيام على عباده المؤمنين، بهدف تحقيق العديد من الفضائل، نستعرضها فيما يلي:

- استشعار مراقبة الله للمسلم، لأن الصيام سر بين العبد وخالقه.

- تحقيق الوحدة بين أبناء المسلمين؛ لأن الصيام يجعلهم يسيرون على نظام واحد.

- انتشار المحبة المودة والرحمة بين المسلمين، من خلال اخراج الصدقات إلى الفقراء والمحتاجين.

- تعويد النفس الصبر وتحمل الصعوبات وضبط الانفعالات.

- تقوية إرادة النفس البشرية، من خلال ترك الشهوات والرغبات لإرضاء الله والتقرب منه.