ما هي الشجرة التي نهى الله سيدنا آدم عنها.. ليست التفاح؟ (فيديو)

«وَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ» صدق الله العظيم.

حملت هذه الآية القرآنية، العديد من الأمور، منها الإباحة؛ لقوله تعالى: «وكُلا منها» «حيث شئتما» لتناول ما اشتهوا من طعام وفاكهة الجنة، بدون حساب، إلا الله عز وجل اختبر سيدنا آدم بنهيه عن الاقتراب من شجرة بعينها، لقوله تعالى: «ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين» إلا إن النفس تعلقت بها نهى الله عنه، ليظلما أنفسهما، مثلما أُوضح كتاب الله.

شجرة التفاح التي أكل منها سيدنا آدم وحواء، رواية تداولها العديد من الناس، بل باتت الأجيال تتوارثها، وتنقلها باعتبارها أمرا مؤكدا، وهو أن آدم وحواء تناولا من شجرة التفاح، بينما ذهب البعض بأنها شجر الزقوم، أو سماها البعض الآخر شجرة الخلود.

العديد من التفسيرات، بل الاجتهادات، التي أجاب عنها قديمًا الشيخ الشعرواي، موضحًا ما هي الشجرة التي نهى الله سيدنا آدم عنها؟.

ما هي الشجرة التي نهى الله سيدنا آدم عنها

وتحدث الشيخ محمد متولي الشعرواي، عن الأمر، مؤكدًا إن الله لو أراد أن يذكر نوعها لذكره، لكنه أخفاها، إذ إن المغزى منها هو رمز النهي، قائلًا: «الناس تعبت نفسها يا ترى هي سنبلة القمح ولا التفاح ولا التين، وده علمًا لا ينفع وجهل لا يضر».

وتابع «الشعراوي»: «ربنا قال لا تقربا، معناها أنه أصلا آدم ميعرفش كانت ايه، ومسمهاش ربنا عز وجل، لكنها رمز لأمر منهي عنه».