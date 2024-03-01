ماذا يحدث لجسمك أثناء الصيام في شهر رمضان؟.. لن تتخيل النتيجة

أيام قليلة تفصلنا عن صيام شهر رمضان المعظم، وهو فرصة يستغلها البعض في إنقاص الوزن، خاصة من يعانون من السمنة، إذ من الممكن تناول بعض الأطعمة التي تساعد على إنقاص الوزن خلال الشهر الكريم، لكن البعض يتخوف من تأثير الصيام لا سيما على أصحاب الأمراض، لذلك يتساءل البعض عما يحدث لجسمك أثناء الصيام في شهر رمضان؟ وهو ما أجاب عليه الدكتور مصطفى ساري، استشاري التغذية وعلاج السمنة، خلال استضافته على شاشة DMC.

ماذا يحدث لجسمك أثناء صيام رمضان؟

«بعد الصيام لمدة 12 ساعة بيحصل إن هرمون النمو بيزيد، وهو المسؤول عن بناء الأنسجة والخلايا وعدم الشيخوخة، وكمان بيحصل عملية الالتهام الذاتي لخلايا الجسم، يعني الخلايا الشايخة بيحصل جواها حركة وبيتخلص من مخلفات الخلايا الناتجة عن العمليات الحيوية، فهو مفيد جدا للجسم، لكن مش مع كل الناس».

فوائد الصيام الصحية

فوائد صحية كثيرة تحدث لجسمك أثناء الصيام في شهر رمضان، من بينها أن الصيام يحسن مستوى الكوليسترول والسكر في الجسم، ويمنح الشعور العام بالراحة والنشاط، فضلا عن التخلص من البكتيريا وإعادة حيوية الجسم: «الصيام بيرجع الجسم شباب تاني، وله نتائج لن يتخيلها أحد».

واتباع نظام غذائي عند الإفطار، يساعد الجسم على الاستفادة بشكل كبير من الصيام في رمضان، وفق استشاري التغذية وعلاج السمنة: «لازم تبدأ الإفطار بتناول السلطة، ثم البروتين، ثم النشويات، وبتناول الفواكه أو حلوى رمضان بعد الإفطار بفاصل زمني لا يقل عن ساعتين، مع تجنب المبالغة في الجرعات».