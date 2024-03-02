بمكون سحري.. ضاعفي كمية الفراخ في وصفة الكفتة بخطوات سهلة

تعد كفتة الفراخ وجبة مصرية شهيرة، تتكون من لحم الفراخ المفروم، مع مزجه بالتوابل والبهارات، ثم يُشكل إلى كرات صغيرة ويقلى أو يُطهى بطرق أخرى مثل الشواء أو الخبز في الفرن.

وتعد كفتة الفراخ وجبة خفيفة ولذيذة، تقدم عادةً كوجبة خفيفة أو طبق رئيسي يمكن تقديمه مع الأرز أو الخضروات المشوية والأطباق المتنوعة، من المكرونة والصلصات.

بمكون سحري ضاعفي كمية الفراخ في البيت

ويمكن إضافة التوابل والبهارات، حسب الذوق الشخصي، مما يمنحها نكهة مميزة ولذيذة، كما يمكن لربات المنازل، اللاتي يبحثن عن التدبير والتوفير، مضاعفة كمية خليط الكفتة باستخدام البطاطس المهروسة وفتات الخُبز، إذ يضيفوا نكهة مميزة، وتساعد على تماسك العجين.

إليك طريقة عمل كفتة الفراخ بطريقة بسيطة ولذيذة:

مقادير عمل كفتة الفراخ:

250 جرامًا من صدور الفراخ المفرومة

1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة

حبة بطاطس كبيرة مسلوقة (تضاعف كمية الكفتة)

2 فصوص من الثوم، مفرومة

1/4 كوب من البقدونس المفروم

1/4 كوب من الكزبرة المفرومة (اختياري)

1/4 كوب من فتات الخبز (تضاعف كمية الكفتة)

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

1 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

زيت للقلي.

طريقة عمل كفتة الفراخ باستخدام البطاطس وفتات الخبز